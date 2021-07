Bayerische Meister im Standardtanz kommen aus Erlangen

Federleicht scheinen die 17-jährige Elisabeth Zbarashchuk und der 19 Jahre alte David Hoffmann übers Parkett im Tanzsaal des TCC Erlangen zu schweben. Trainer Jasha Klebanov gibt noch ein paar Anweisungen, dann beginnt die Musik von vorn. Gespielt wird ein langsamer Walzer. Für die beiden frisch gebackenen Bayerischen Meister im Standardtanz bei den Erwachsenen kein Problem. Auf dem Treppchen wollten sie landen, erzählt David Hoffmann, aber mit dem Titel hatten sie nicht gerechnet: "Wir wussten ja nicht, wer tanzt. Wir kannten die Konkurrenz nicht, weil wir das erste Jahr in der neuen Altersgruppe waren."

Bayerischer Meister unter Corona-Bedingungen

Deshalb hat Elisabeth Zbarashchuk und David Hoffmann der Sieg auch besonders gefreut. Vor allem, weil die Vorbereitungen unter Corona nicht leicht waren. Als Mitglieder im Landes- und Bundeskader durften die zwei zwar trainieren, aber nur unter erschwerten Hygienebedingungen. Ein Gruppentraining beispielsweise war überhaupt nicht möglich. Das Turnier in Unterschleißheim war das erste nach eineinhalb Jahren Corona-Pause.

"Ich war sehr froh, wieder auf einem Turnier zu sein, weil ich endlich wieder andere Paare sehen konnte", beschreibt Elisabeth Zbarashchuk das Gefühl, als sie beim Wettkampf endlich wieder mit anderen Paaren auf der Fläche stand. Da aber nur die Tänzerinnen und Tänzer, Wettkampfrichter und Trainer in die Halle durften, sei es schon eine besondere Atmosphäre gewesen, ergänzt David Hoffmann. Begleitpersonen, die sonst bei Turnieren dabei sind und beim Frisieren und Anziehen helfen, waren nicht zugelassen. "Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht", so Hoffmann.

Vom Fußballfeld ins Tanzstudio

Der Tanzsport ist die ganz große Leidenschaft der beiden. David Hoffmann entdeckte diese allerdings relativ spät mit 13 Jahren. "Ich habe davor Fußball gespielt, war also in einer komplett anderen Richtung unterwegs", erzählt der 19-Jährige. Von diesem gänzlich anderen Sport zum Tanzen sei er durch seine Mutter gekommen und durch die Fernsehsendung "Let’s Dance". Die hat David Hoffmann immer mit seiner Mama geschaut und Freude am Tanzen gefunden.

Zbarashchuk: "Ich habe das Tanzen schon immer geliebt."

Elisabeth Zbarashchuk hingegen tanzt schon ihr halbes Leben. "Ich habe das Tanzen schon immer geliebt", sagt sie. Und dabei strahlen ihre Augen. Im Tanzstudio angefangen hat die 17-Jährige mit acht Jahren. Davor habe sie andere Tanzarten gemacht: "So Kindertanz im Kreis mit Händchen so." Jetzt ist sie Feuer und Flamme für Standard und Latein, wobei ihr Herz noch ein wenig mehr für die lateinamerikanischen Rhythmen schlägt.

Hoher Einsatz: Sechsmal Training in der Woche

Und genau da soll es nun auch auf Bundesebene weitergehen. Seit drei Jahren sind Elisabeth Zbarashchuk und David Hoffmann ein Tanzpaar, trainieren sechsmal in der Woche – pro Einheit durchschnittlich zwei bis drei Stunden. Die Chemie stimmt zwischen den beiden, obwohl oder gerade weil sie vom Typ her so unterschiedlich sind, erklärt Elisabeth Zbarashchuk mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht: "Im Tanzen hat der Mann viel zu sagen, vor allem bei der Führung." Wo man sich aufstelle, wohin man tanze, dafür sei David zuständig. "Für mich ist es natürlich schwer, manchmal leise zu sein. Das gebe ich zu. Aber ich würde sagen, insgesamt ist es bei uns sehr ausgeglichen."

Alles für den Traumsport geben

Trainieren für ein gemeinsames Ziel – bei Elisabeth und David scheint das gut zu klappen. Der 19-Jährige hat im vergangenen Jahr sein Abitur gemacht und studiert ab dem kommenden Herbst Marketing und digitale Medien. Dem Tanzsport aber will er treu bleiben. Genauso wie die 17-jährige Elisabeth hat er gerade erst seine Trainerlizenz gemacht. Und die nächste große Herausforderung steht auch schon an: Die Deutsche Meisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen. Auch da ist das Ziel der beiden, zumindest aufs Treppchen zu kommen.