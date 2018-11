Bayerische Drittligisten: Wo ein Punkt ist, sind drei nicht weit

Haching in der letzte Saison "Vogelwild"

Während die Würzburger nach unten schauen, geht es für Unterhaching wieder nach oben. Nach sieben Unentschieden hintereinander gab es am letzten Wochenende wieder einen Sieg. Haching ist oben dabei und wesentlich stabiler als noch in der letzten Saison. "Letztes Jahr waren wir eine Harakiri-Mannschaft. Wir hatten eigentlich fast nur Siege und fast nur Niederlagen", sagt Trainer Claus Schromm, der deutliche Fortschritte sieht. "Auch die Anzahl der Unentschieden zeigt wieder einen Prozess und eine Entwicklung."

1860 will stabile Leistung

Haching ist also aktuell oben dran. Würzburg unten drin. Und der Aufsteiger TSV 1860 München liegt irgendwo dazwischen. Von den letzten sieben Drittliga-Spielen haben die Löwen nur eines verloren. Aber auch nur eines gewonnen. Was fehlt ist eine gewisse Konstanz, sagt Löwen-Trainer Daniel Bierofka. "Wir müssen einfach schauen, dass wir weiter die Entwicklung, die wir nehmen wollen, auch machen. Dann werden irgendwann die Ergebnisse auch so kommen, dass wir eine stabile Mannschaft werden", glaubt der 39-Jährige. "Wir brauchen nochmal die Power bis zum Winter, weil dann ist nicht mehr viel Zeit zum durchschnaufen."