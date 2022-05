Bayerische Bogenschützen fiebern Heim-EM in München entgegen

Die Bogenschützen fiebern der Europameisterschaft entgegen, die Anfang Juni in München stattfindet. Erstmals seit 1972 ereignet sich wieder ein internationales Bogensport-Event in der bayerischen Landeshauptstadt. Egal in welcher Disziplin - die deutschen Bogenschützen sind aktuell in Topform. Die Heim-EM kommt also genau richtig - vor allem für die bayerischen Vertreter im Team. Die Vorfreude ist groß.

"Ich freue mich sehr. Ich bin auch gespannt, wer alles vorbeikommt, wer heruntergefahren kommt hier nach München. Ich finde es auch eine gute Vorbereitung auf die Heim-WM im nächsten Jahr." Charline Schwarz, BS Feucht

Ziel: Mindestens zwei Medaillen

Die Erwartungen sind hoch. Bundestrainer Oliver Haidn erwartet mindestens zwei Medaillen oder mehr von seinen Schützen.