05.10.2018, 15:39 Uhr

Bayerische Amateurfußballer in der Endrunde des UEFA Regions Cup

Durch ein 2:0 gegen Serbien sicherte sich die deutsche Fußball-Amateurauswahl in Rain am Lech Platz eins in ihrer Vorrundengruppe und steht in der Endrunde des UEFA Regions Cup. Das deutsche Team wird diesmal von Bayern vertreten.