Bayer Rydzek deutscher Fahnenträger bei Nordischer Ski-WM

Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Rydzek hatte bei der WM 2017 im finnischen Lahti alle vier möglichen Goldmedaillen gewonnen und war zum Rekordweltmeister aufgestiegen. Die 52. Nordischen Skiweltmeisterschaften finden bis zum 3. März 2019 in Seefeld in Tirol (Österreich) statt. Seefeld ist zum zweiten Mal nach 1985 Gastgeber der Weltmeisterschaften.

Skispringer auch in Innsbruck

Allerdings finden nicht alle Wettbewerbe direkt in Seefeld statt. Bei den Skisprungwettbewerben von der Großschanze sind die Sportler auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck unterwegs. Alle Wettbewerbe von der Normalschanze werden auf der Toni-Seelos-Olympiaschanze in Seefeld ausgetragen. Die Schanze ist nach dem vierfachen Alpinskiweltmeister Anton "Toni" Seelos benannt aus Seefeld benannt. Der Start- und Zielbereich der Laufwettbewerbe befindet sich direkt neben der Schanze in der Langlauf Arena Seefeld.

Eröffnungsfeier mit David Garrett

Die WM beginnt mit der Eröffnungsfeier am Abend, bei der unter anderem Stargeiger David Garrett auftreten soll. Die ersten Medaillen werden am Donnerstag bei den Langläufern vergeben: Die WM beginnt mit den Sprints im Freien Stil.