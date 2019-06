Bayer Joshua Obiesie einziger Deutscher im NBA-Draft

Der 19-jährige Obiesie wird von Experten als Kandidat für die zweite Runde (Nummern 30 bis 60) gehandelt. An der Spitze der Draftliste steht der als Supertalent gehandelte US-Amerikaner Zion Williams, der höchstwahrscheinlich bei den New Orleans Pelicans landen wird. Die Pelicans dürfen als erstes Team auswählen.

"Ich habe ein gutes Gefühl, das Feedback war durchweg positiv", sagte Obiesie vor den Drafts: "Die Workouts waren fordernd, aber gut und ich konnte mich gegen gute Spieler beweisen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich war unter anderem in Brooklyn, Milwaukee, Charlotte, Cleveland und in Atlanta." Sowohl Atlanta als auch Charlotte könnten einen ihrer jeweiligen Zweitrundenpicks für den Youngster nutzen. Im Vorjahr waren Moritz Wagner (Nr. 25) und Isaac Bonga (Nr. 39.) von den Los Angeles Lakers ausgewählt worden.

Obiesie seit November in Würzburg

Der Münchner Obiesie spielt seit November in Würzburg und erzielte in elf Bundesligaspielen im Schnitt 5,6 Punkte. Im Europe Cup kam der Linkshänder in neun Begegnungen auf durchschnittlich 8,6 Zähler. Im Februar war der 1,98 m große Guard von Bundestrainer Henrik Rödl für die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel (77:81) und Griechenland (63:69) nominiert worden.

Zuletzt nahm Obiesie am renommierten Nike Hoop Summit in Portland teil, wo die besten Talente der Welt gegen eine Auswahl aus den USA spielten. Obiesie stand 6:42 Minuten auf dem Parkett, bleib allerdings ohne Punkt. Auch Dirk Nowitzki (1998) und Dennis Schröder (2013) hatten die Talentprobe vor diversen Scouts als Sprungbrett genutzt.