Baumann und Sander gut drauf und voller Vorfreude

"Es wird komisch sein ohne Zuschauer"

Überhaupt ist die Vorfreude auf die spektakulären Rennen in Kitzbühel groß, ganz besonders natürlich beim Österreicher im deutschen Team: "Jetzt eine Doppelabfahrt in Kitzbühel, das ist eine Riesen-Sache", so Baumann, der sich an die Tatsache noch gewöhnen muss, dass diesmal keine Zuschauer am Hang und im Zielraum für Stimmung sorgen werden: "Es wird sicher komisch sein ohne Zuschauer. Kitzbühel ist das Nonplusultra im Skisport. Ich bin schon einige Jahre auf der Streif unterwegs, aber ohne Zuschauer habe ich sie noch nicht erlebt."

Auch Andreas Sander geht frohen Mutes in die drei Speedrennen: "Die Absage von Wengen war natürlich schade, denn Wengen ist einfach ein Klassiker. Aber es ist gut, dass man so flexibel ist und jetzt eine Doppelabfahrt in Kitzbühel auf dem Programm steht. Mir persönlich ist die Abfahrt in Kitzbühel immer etwas mehr entgegenkommen, als die in Wengen."