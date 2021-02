Baumann: Sektempfang für WM-Silber, jetzt Fokus auf Abfahrt

Romed Baumann hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo sensationell Silber im Super-G gewonnen. Für den in Österreich geborenen Romed Baumann, der erst seit 2019 für den Deutschen Skiverband fährt, ist es bereits die dritte WM-Medaille seiner Karriere. Mit Startnummer 20 zeigte er eine mutige Alles-oder-nichts-Fahrt, die am Ende auch belohnt wurde: Im Ziel lag Baumann nur sieben Hundertstelsekunden hinter dem neuen Weltmeister Vincent Kriechmayr und bejubelte Platz zwei.

Euphorie bei den Speedspezialisten

Am Freitag absolviert auch Abfahrts-Ass Thomas Dreßen seinen ersten Härtetest in Cortina d'Ampezzo: Im ersten Training für die Abfahrt am Sonntag soll sich für den zuletzt noch verletzten Sportler zeigen, ob er fit und konkurrenzfähig genug ist für einen Einsatz im Rennen. Zuletzt hatte Dreßen in Garmisch-Partenkirchen ein Training bestritten, die beiden Rennen dann aber ausgelassen.

"Wir erwarten schwierige Verhältnisse, die Strecke hat es ganz schön in sich. Wir können gespannt sein auf das Training morgen und werden probieren, das Bestmögliche umzusetzen am Sonntag." Thomas Dreßen

Das deutsche Team geht nach der Silbermedaille von Romed Baumann im Super-G euphorisiert in das Abfahrtswochenende. Neben Dreßen und Baumann trainieren noch Andreas Sander, Dominik Schwaiger und Simon Jocher. Bei den Frauen ist Kira Weidle die einzige Starterin des DSV.