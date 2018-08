Bastian Schweinsteiger - vom "Schweini" zum Weltklassespieler

München wird einige Tage lang das Mekka der Bastian-Schweinsteiger-Fans. Der Weltmeister von 2014 ist für einige Tage zu Gast in Bayern, mit seinem aktuellen Verein Chicago Fire spielt er gegen den Rekordmeister. Es ist das offizielle Abschiedsspiel für Schweinsteiger, der mit dem FC Bayern die meisten seiner Vereinserfolge feierte: Acht deutsche Meistertitel, sieben Pokalsiege, zwei Mal Ligapokal, zwei Mal Supercup und die Krönung 2013 - der Gewinn der Champions League.

Schweinsteiger: Verdienstorden und "Hall of Fame"

Der FC Bayern würdigte Schweinsteiger schon vor der Partie: Am Montag (27.08.18) wurde er am Nachmittag in die "Hall of Fame" des Rekordmeisters eingeführt und steht dann in einer Reihe mit Vereineslegenden wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Davor schaute Schweinsteiger noch in der Bayerischen Staatskanzlei vorbei: Er wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Gerland: "Schweinsteiger hatte Flausen im Kopf"

Rund um das Abschiedsspiel wird man natürlich auch die eine oder andere Anekdote um den heutigen Weltstar hören, dem zu Beginn seiner Karriere oft Nachlässig- und Schlampigkeiten vorgeworfen wurden. "Ich hab ihn bei den Amateuren seltener spielen lassen als Lahm, Trochowski, Rensing oder Lell. Er hatte damals noch ein paar Flausen im Kopf", sagte sein früherer Jugendtrainer Hermann Gerland einmal in einem Interview mit der "Süddeutschen" 2013: "Er hatte weiße Schuhe, schwarze oder blondierte Haare, und ich hab' zu ihm gesagt: Junge warte. Er hat gefragt: Worauf? Ich hab gesagt: Ich warte, dass ich dich mal aufstellen kann. Dass du mal Leistung zeigst."

Hoeneß: "Er ist ein Mann geworden"

Leistung zeigte Schweinsteiger tatsächlich, wenn auch mit einer mehrjährigen Anlaufzeit. Geprägt von häufiger Kritik und Verletzungen avancierte er tatsächlich zum unumstrittenen Leader in der FC-Bayern-Mannschaft und später auch in der deutschen Nationalmannschaft. "Er spielt eine Super-Saison. Der heißt für mich nicht mehr Schweini, der heißt Bastian. Er ist ein Mann geworden", lobte ihn FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß 2010 nach Bayerns fulminantem 3:2-Sieg in der Champions League bei Manchester United. In früheren Jahren wollte Hoeneß dem schlampigen Talent schon mal "Puder aus dem Hintern blasen".

Die Wende kam mit Louis van Gaal 2010

Den Weg in die Weltspitze ebnete Schweinsteiger in diesem Jahr 2010 der damalige FC-Bayern-Trainer Louis van Gaal. Der Niederländer zog den Oberaudorfer von der Außenbahn ab und beförderte ihn zum Spiellenker im defensiven Mittelfeld. In der Nationalmannschaft zog Bundestrainer Joachim Löw nach: Nach dem Ausfall von Michael Ballack vor der WM 2010 wurde Schweinsteiger das neue Gehirn der deutschen Mannschaft und der "emotionale Leader" (Löw über Schweinsteiger). Der Kosename "Schweini", den der Spieler auch selbst schon lange nicht mehr mochte, war spätestens da Geschichte.

"Es kam mir entgegen, dass der Trainer mich dort einsetzt, wo ich meine Stärken habe – in der Mitte." Bastian Schweinsteiger über die Entscheidung von Louis van Gaal, ihn ins defensive Mittelfeld zu stellen

Rund um das Abschiedsspiel gab und gibt es noch einmal zwei Möglichkeiten, den "Mann" Schweinsteiger aus nächster Nähe zu sehen. Am Sonntag war ein öffentliches Training von Chicago Fire mit Schweinsteiger angesetzt, davor eine Pressekonferenz mit dem früheren FC-Bayern-Star. Das Abschiedsspiel findet am Dienstag (20.30 Uhr) in der Münchner Arena statt.