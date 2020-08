Bastian Schweinsteiger: "Der Teamgedanke wird entscheidend sein"

"Ich würde schon sagen, dass Bayern München der Favorit ist." Bastian Schweinsteiger legte sich im ARD-Exklusivinterview vor dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain (Sonntag, 21.00 Uhr, live und in voller Länge auf B5 aktuell) fest.

Seine Erklärung ist simpel. "Einige Spieler haben schon so ein Finale gespielt und wissen, wie es ist", sagt der Oberbayer, "auch wenn es ganz anders ist ohne Zuschauer." Aber: "Für mich ist Bayern München der Favorit, Paris St. Germain zum ersten Mal in der Champions League im Finale."

Was man allerdings nicht unterschätzen solle: Genau wie die Bayern hat auch Paris die Chance aufs Triple. "Man weiß, wie viel Paris St. Germain investiert hat, um so einen Champions-League-Pokal mal in der Hand zu haben. Es ist ein großer Moment, eine große Chance für Paris - ich bin gespannt, ob sie der hohen Erwartungshaltung gerecht werden können."