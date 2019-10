Bastian Schweinsteiger beendet Karriere

Acht Mal Meister, sieben Mal Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Weltmeister: Bastian Schweinsteiger hat in seiner Fußballkarriere quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Jetzt hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Im letzten Spiel der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga MLS siegte der 35-Jährige mit Chicago Fire 5:2 (1:1) bei Orlando City und kam dabei über 90 Minuten in der Innenverteidigung zum Einsatz. Schweinsteigers Vertrag läuft am Saisonende aus. Die Playoffs hat sein Team verpasst. Gerade noch hat er einen Einblick in sein Leben in Chicago gegeben (Blickpunkt Sport, Sa., 17.15 Uhr - Auf ein Wort mit Bastian Schweinsteiger).