Bastian Doreth - der meinungsstarke Teamplayer

"In your Face" - Doreths Spaßprojekt

Seit einem halben Jahr sagt er seine Meinung auch im eigenen Podcast. Für Doreth ist es ein reines Spaßprojekt. Da reden er und sein Kumpel John Angulo über Basketball und vieles andere.

Der Podcast heißt “In your face” und der Untertitel lautet “Married to the game”, also “mit dem Spiel verheiratet.” Auf dem Cover sind Doreth und sein Spezl Angulo zu sehen - in Brautkleidern. Doreth beweist nicht nur hier seinen Humor, er hat aber auch einen speziellen Bezug zu Brautmoden: Seine Frau Nantou hat ein Geschäft für Brautmode in Nürnberg.