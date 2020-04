Basketballerinnen Fiebich und Geiselsöder wechseln in WNBA

Zwei bayerische Basketballerinnen dürfen auf eine Karriere in der nordamerikanischen Elite-Liga WNBA hoffen: Luisa Geiselsöder aus Ansbach und Leonie Fiebich aus Landsberg am Lech kamen bei der Talente-Auswahl in den USA zum Zuge. Bislang gab es noch keine bayerische Basketballerin in der WNBA.