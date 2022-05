Basketballer Paul Zipser auf der Suche nach "Normalität"

Momente des Zweifels

Hinschmeißen wollte Zipser nicht. Doch es gab Augenblicke, die nur schwierig zu meistern waren. "Es gab einige Momente, wo ich an verschiedenen Sachen gezweifelt habe. Und auch drumherum viele Dinge hinterfragt habe. Das ist einfach ein ganz anderes Level einer Challenge", sagt Zipser.

Schwierig war für ihn in der Anfangszeit der Reha vor allem die Nähe zur Mannschaft. "Das braucht ein paar Tage oder am Anfang auch auch Wochen einfach Weg zum Team, weil es zu viel geworden ist zu sehen, was die können und was du nicht kannst", so Zipser: "Das zu dosieren war gut, dass ich das gleich am Anfang gelernt habe. Aber ab und zu waren da auch nicht so gute Tage oder Wochen dabei."