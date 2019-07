Basketballer Maximilian Kleber verlängert in Dallas

Wie die Mavericks bekanntgaben, unterzeichnete der Forward einen neuen Vertrag beim Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NBA. Über die genauen Modalitäten machte der langjährige Klub des zurückgetretenen Superstars Dirk Nowitzki keine Angaben.

US-Medien: Vier Jahre, 35 Millionen Dollar

Im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung hatten US-Medien über einen Vierjahreskontrakt mit einem Gehaltsvolumen von rund 35 Millionen Dollar (rund 31,1 Millionen Euro) berichtet. Der gebürtige Würzburger Kleber spielt seit 2017 für Dallas, in zwei Saisons absolvierte er 143 Spiele und kam im Schnitt auf 6,1 Punkte.

Vor seiner Zeit in den USA war er unter in seiner Heimat Würzburg, zwei Jahre bei Bayern München und eine Saison bei Obradoiro CAB in der spanischen Stadt Santiago de Compostela im Einsatz. In der deutschen Nationalmannschaft absolvierte Kleber bisher 19 Spiele.