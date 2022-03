Basketballer Doreth macht Wohnung für Ukraine-Flüchtlinge frei

Für sein Engagement gegen Rassismus ist Bastian Doreth Basketballfans in ganz Deutschland bekannt. Nun setzt der 32-Jährige auch für ukrainische Flüchtlinge ein Zeichen: Der gebürtige Nürnberger räumte seine Bayreuther Wohnung und stellt sie einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung.

Hilfe ist "selbstverständlich"

"Für uns als Familie ist das selbstverständlich, dass wir in solchen Situationen alles dafür tun, helfen zu können! Wir leben in einer sehr privilegierten Situation und ich will durch meine Positionen als Vorbild vorangehen und deshalb steht das für mich absolut außer Frage, dass man Mitmenschen in Not hilft", so Doreth auf Anfrage von BR24 Sport.