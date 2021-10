Basketballer der s.Oliver Würzburg: Erstes Heimspiel der Saison

Nach dem ersten Sieg im Magenta Sport BBL Pokal spielt s.Oliver Würzburg im ersten Heimspiel der neuen easyCredit BBL-Saison gegen den Europapokal-Teilnehmer EWE Baskets Oldenburg. Anwurf ist am Freitag um 20.30 Uhr in der s.Oliver Arena in Würzburg. "Wir werden richtig Gas geben, alles in die Waagschale werfen und unbequem sein", sagt Headcoach Dennis Wucherer (s.Oliver Würzburg).

Hoffen auf den ersten Sieg

Im ersten Spiel der Saison hatten die Würzburger auswärts bei Hakro Merlins Crailsheim deutlich mit 111 : 84 verloren. Aktuell stehen die Würzburger auf Tabellenplatz 16. Oldenburg hat dagegen eine ausgeglichene Bilanz: ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Im ersten Heimspiel kann der erfahrene Trainer allerdings kurzfristig nicht auf Center Nicolas Carvacho zurückgreifen, weil er sich eine Knieverletzung zugezogen hat und längere Zeit ausfällt. Nach Krankheit ist Kapitän Felix Hoffmann zurück im Kader. Ebenfalls zurück sind die Zuschauer in der s.Oliver Arena in Würzburg. Hier gilt beim ersten Heimspiel der Saison erstmals die sogenannte "3G Plus Regelung".

3G Plus Regelung in der Halle

Die "3G Plus Regelung" bedeutet konkret, dass nur vollständig Geimpfte und Genesene sowie Personen mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, Zutritt zur Arena erhalten. Ein Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis genügt ab sofort nicht mehr. Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren, die im Rahmen des Unterrichts regelmäßig getestet werden, sind von der Testpflicht befreit. "Das ist genau das, was wir schon vor Saisonstart zusammen mit den Rimparer Wölfen bei den Behörden beantragt haben. Deswegen sind wir darauf vorbereitet und setzen 3G Plus schon bei unserem Heimspiel am Freitag kurzfristig um“, sagt s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler. Dadurch erhoffe sich der Verein mehr Zuschauer.