Basketball: Würzburg verpflichtet Sohn von Chris Welp

"Mein Vater hat mir alles beigebracht"

"Wir waren auf der Suche nach einem jungen deutschen Spieler mit viel Potenzial. Collin hat am College beide großen Positionen gespielt und ist ein guter Allrounder mit einem soliden Wurf“, sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting bei den Unterfranken: "Wir denken, dass er sich mit seinem deutschen Pass in den nächsten Jahren in Deutschland einen Namen machen wird."

Welp, der in der College-Liga NCAA zuletzt als Center starke 13,8 Punkte und 6,6 Rebounds pro Partie auflegte, sagt über sich: "Mein Vater hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Viele Leute sagen, dass ich einen hohen Basketball-IQ und ein gutes Gefühl für das Spiel habe. Ich denke, das habe ich alles von ihm.“