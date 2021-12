Basketball: Würzburg entlässt Trainer Denis Wucherer

Nach 109 Spielen in der Basketball-Bundesliga (BBL) seit 2018 ist Denis Wucherer nicht mehr Trainer von s.Oliver Würzburg. Die sei dem 48-jährigen Headcoach am späten Montagnachmittag mitgeteilt worden, schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Co-Trainer Steven Key und Sport-Manager Kresimir Loncar betreuen die Mannschaft zunächst interimsmäßig. Wer die MAnnschaft im nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Hamburg am kommenden Samstag betreuen wird, ist noch offen. Laut Verein gibt es "mehrere Kandidaten".