Basketball-WM: Deutschland verabschiedet sich mit Sieg

In Shanghai endete die verkorkste WM mit einem knappen 82:76-Erfolg über Kanada. Nach den beiden verlorenen Auftaktpartien gegen Frankreich und die Dominikanische Republik war es der dritte Turniersieg im fünften Spiel. Das reichte, um im kommenden Jahr ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio bestreiten zu dürfen. Beim olympischen Basketballturnier will es die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl dann besser machen als in China.