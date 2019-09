vor 27 Minuten

Basketball-WM: Deutschland spielt nur noch um Platz 17

Das Desaster der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM in China ist perfekt: Zwei Spiele, zwei Niederlagen - das Team verpasst die Zwischenrunde und kann bestenfalls noch 17. werden. Auch die Teilnahme an Olympia 2020 ist in Gefahr.