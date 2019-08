Basketball-WM: Deutsches Aufgebot mit Würzburger Kleber

Mit vorerst 16 Spielern startet Bundestrainer Rödl in die WM-Vorbereitung für das Turnier in China (31. August bis 15 September). Das Team trifft sich erstmals am kommenden Montag (05.08.19) in Trier. Dort findet auch am Sonntag (11. August) der erste WM-Test statt, Gegner ist Schweden.

In Hamburg spielt die Mannschaft vom 16. bis 18. August ein Turnier mit den Gegnern Polen, Tschechien und Ungarn, am 21. August geht es dann nach Japan zur Akklimatisierung. Nach Testspielen gegen Tunesien (23. August) und Japan (24. August) reist das Team am 26. August weiter ins chinesische Shenzen. Im rund zwei Autostunden entfernten Jiangmen findet am 28. August die WM-Generalprobe gegen Australien statt.

WM-Spiele gegen Frankreich, Dominikanische Republik, Jordanien

Deutschland trifft bei der Weltmeisterschaft auf Frankreich (1. September), die Dominikanische Republik (3. September) und Jordanien (5. September).