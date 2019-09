Basketball-WM: DBB-Präsident wettert gegen die Medien

Kritik an Schröder-Statement "pervers"

Nach dem letzten Turnierspiel störte sich Weiss besonders am Umgang mit NBA-Profi Dennis Schröder. "Die Berichterstattung in Deutschland geht mir auf den Wecker. Ich komme in die Halle, Dennis Schröder wird aufgerufen und die ganze Halle grölt. Bei uns wird nur über Dennis gelästert", sagte Weiss.

Auch gefiel ihm nicht, dass es in den Medien hieß, Schröder abe keine feste Zusage für den kommenden Sommer gegeben. "Ihr Journalisten geht da zu ihm hin und fragt ihn nach einem Commitment für die Nationalmannschaft. Was soll der Junge denn sagen? Wenn er Lust hat und gesund ist, dann spielt er. Das hat er gesagt. Was soll er noch mehr machen? Dann lese ich in der Zeitung 'Dennis Schröder weiß nicht, ob er weitermacht.' Das ist pervers."