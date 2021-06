Basketball: US-Center Reynolds verlässt FC Bayern

Im Juli vergangenen Jahres war Reynolds zu den Münchner Basketballern gewechselt, um Greg Monroe zu ersetzen, der sich Chimki Moskau angeschlossen hatte. Er kam im vergangenen Sommer vom sechsmaligen Euroleague-Sieger Maccabi Tel Aviv an die Isar seinen Vertrag eigentlich mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Dazu kommt es jetzt doch nicht. Wie der israelische Rekordmeister mitteilte, kehrt der 28-Jährige in seine Heimat zurück.

Punktesammler für den FC Bayern

In der vergangenen Saison der Basketball Bundesliga (BBL) hatte Reynolds in 38 Partien für die Bayern im Schnitt 12,3 Punkte erzielt. Mit den Münchner Basketballern wurde er Pokalsieger, Deutscher Vizemeister und erreichte in der Euroleague das Viertelfinale. Zuvor hatte er in seiner Karriere viel Erfahrung in Europa gesammelt. Der Profi aus Detroit spielte vor seinem Engagement in Israel bereits in Italien, Spanien und Russland.