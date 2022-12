Basketball-Trainer Dirk Bauermann zurück beim DBB

"In den mehr als 30 Jahren Profisport habe ich viele Erfahrungen machen dürfen, viel gelernt, viel gewonnen. Es ist Zeit etwas zurückzugeben. Daher freue ich mich sehr darüber ’nach Hause‘ zurückzukehren", sagte Bauermann, der das Nationalteam in der Hochzeit von Dirk Nowitzki zwischen 2003 und 2011 als Chefcoach betreute.

Verantwortlich für den Nachwuchsbereich

Für DBB-Präsident Ingo Weiss kommt das Comeback nicht überraschend. "Der Kontakt zu Dirk ist nie ganz abgerissen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch einmal zusammenkommen", sagte der Funktionär. Bauermann wird in Abstimmung mit Herren-Bundestrainer Gordon Herbert und den Nachwuchs-Bundestrainern die gesamte konzeptionelle Verantwortung im männlichen DBB-Nachwuchsbereich tragen.

Zuletzt hatte der 65-Jährige in Deutschland die Rostock Seawolves trainiert. Davor hatte er u.a. bei Rekordmeister Bayer Leverkusen sowie in Bamberg, München und Würzburg gearbeitet. Im Ausland war Bauermann in dieser Zeit bei Klubs in Litauen, Russland, China sowie der Türkei unterwegs. Nach dem DBB-Team coachte er auch die Nationalteams von Polen, Tunesien und Iran.