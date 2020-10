Basketball: Top Four um Pokal findet in München statt

Wie bereits das Liga-Finalturnier Ende Juni werden auch die Halbfinals und das Endspiel des nationalen Cups Anfang November im Audi Dome ausgerichtet.

Neuer Modus

Wegen Corona und der damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen wird der Pokal in dieser Saison in einem neuen Format ausgespielt: Ab dem kommenden Wochenende treffen 16 Bundesligisten zunächst in regionalen Qualifikationsturnieren aufeinander. Insgesamt gibt es vier Vierer-Gruppen, die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich für das Top Four am 1./2. November.

Die drei Vorrunden-Spieltage finden am 17./18. und 24./25. Oktober statt. Gespielt wird in Bonn, Vechta, Weißenfels und Ulm. Die Basketballer vom FC Bayern München und medi Bayreuth treten in Weißenfels an, Brose Bamberg und s.Oliver Würzburg spielen in Ulm, Pokal-Titelverteidiger Alba Berlin spielt seine Vorrunde in Bonn.