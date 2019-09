Basketball-Teamcheck Bayreuth: Korner ist noch nicht fertig

So lief die vergangene Saison

Nach zwei Play-off-Qualifikationen in den vorherigen beiden Spielzeiten verfehlte medi Bayreuth dieses Ziel in der abgelaufenen Saison deutlich. Nur Platz zwölf - das war die schwächste Platzierung in den drei Jahren unter Trainer Raoul Korner. Dabei war mehr drin: Allerdings setzte es in der entscheidenden Saisonphase zu viele unnötige Niederlagen.

Dass das Team mehr Potenzial gehabt hätte, bewies es zweimal gegen Meister FC Bayern, den man sogar in München an den Rande einer Niederlage brachte. Im Gedächtnis bleibt auch der Derbysieg in Bamberg - der erste Erfolg gegen den oberfränkischen Erzrivalen seit dem Wiederaufstieg 2009. Insgesamt war das in dieser Spielzeit aber zu wenig. Korner, der bei der Kaderzusammenstellung erstmals kein glückliches Händchen hatte, machte dies mehrfach auch an der Einstellung seiner Spieler fest.