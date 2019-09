Basketball-Teamcheck Bamberg: Neustart mit Plan

Der Trainer

Roel Moors ist Experten für einen kontrollierten Team-Basketball bekannt, der auf einer starken Defensive basiert und bei dem in der Offensive immer der besser postierte Spieler gesucht wird. Das passt zu dem, was Bamberg zuletzt spielte. Es wird also keine 180-Grad-Wende bei der Spielweise geben. Dass er mit Lee seinen "verlängerten Arm" gleich mitgebracht hat, ist sicher kein Nachteil.

"Ich will viel Ballbewegung sehen, jeder darf und soll scoren, aber immer auch den besser postierten Mitspieler sehen. Wir müssen den Zuschauern wieder den Spaß am Basketball zurückbringen." Roel Moors

Wo Moors im Vergleich zur vergangenen Saison den Hebel ansetzen muss und will, ist beim Thema Einstellung und Kampfgeist. Was die Kaderqualität angeht, hatten die Oberfranken gegenüber fast allen Klubs einen Vorteil. Doch das machten die Gegner - vor allem Vechta in den Play-offs - mit Mentalität mehr als wett.