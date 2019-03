Basketball-Star Nowitzki sieht seine Zukunft in Amerika

"Meine Kinder sind alle hier geboren, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule, von daher ist eine Rückkehr nach Deutschland nicht geplant", sagte er Nowitzki in einem Zeitungsinterview. Nach seinem Karriereende will sich der gebürtige Würzburger erst einmal um seine Familie kümmern, das verriet er einem Fernsehsender und ergänzte: "Nach einem oder zwei Jährchen muss aber noch etwas Anderes kommen. Man kann nicht nur zu Hause sitzen und Windeln wechseln".

Abschiedszeitpunkt noch ungewiss

Auf die Frage, ob er sich eine weitere Saison in der NBA vorstellen könne, gab er allerdings eine ausweichende Antwort: "Ich habe noch keine Ahnung, was die Zukunft so bringt". Dabei hatte ihn vor wenigen Wochen sogar ein gegnerischer Coach während einer Auszeit wie einen scheidenden Star gewürdigt und die Zuschauer zu stehenden Ovationen ermutigt.

Ein Dreier fehlt in der "ewigen" Scorerliste zu Platz sechs

Sicher ist hingegen, dass Nowitzki auf dem Weg zur nächsten Wegmarke ist. Am vergangenen Spieltag schraubte der 40-Jährige sein Konto auf 31.416 Karrierepunkte, wodurch er in der "ewigen" Scorerliste nur noch drei Punkte hinter der sechstplatzierten NBA-Legende Wilt Chamberlain liegt. Streng genommen reicht ihm dafür also ein einziger Drei-Punkte-Wurf in den 13 ausstehenden Spielen in der regulären Saison. Nur die Play-off-Teilnahme dürfte dem Würzburger trotz 28 Saisonsiegen in Anbetracht von derzeit 41 Niederlagen verwehrt bleiben.