Basketball: Schwerer Euroleague-Auftakt für den FC Bayern

In der schweren 18er-Liga unter die besten acht Mannschaften zu kommen - das ist auch in der Spielzeit 2021/2022 das erklärte Ziel der Münchner. Allerdings trifft der deutschen Pokalsieger gleich zum Start auf zwei absolute Topteams.

Am 30. September reist das Team von Trainer Andrea Trinchieri zum Auftakt zum israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv, bevor am 7. Oktober (20.30 Uhr) der Heim-Kracher gegen den FC Barcelona ansteht. Danach folgen drei Auswärtsspiele in Serie gegen Unics Kasan, Zenit St. Petersburg und Zalgiris Kaunas.