Basketball: Saison soll Anfang November starten

Der Startschuss der neuen Saison in der BBL soll am 6. November fallen. Der Meister wird demnach nach dem gewohnten Modus ermittelt - also mit einer Hauptrunde und anschließenden Play-offs ab dem Viertelfinale. Die Saison soll bis zum 15. Juni 2021 abgeschlossen werden.

Neuer Pokalmodus

Zudem einigten sich die Bundesligavereine mit dem Präsidium und der Geschäftsführung der BBL auf einer SItzung am Dienstag (07.07.2020) auf die vorherige Durchführung des Pokalwettbewerbs bereits ab Mitte Oktober. Für diesen wird es einmalig einen modifizierten und erweiterten Modus geben.

Letzte Details dazu seien noch in der Abstimmung und sollen zeitnah veröffentlicht werden, teilte die BBL am Freitag mit. Das Endspiel ist für Anfang November geplant.

Saison mit Zuschauern

Trotz der anhaltenden Coronakrise ist es das Ziel der BBL, "von Beginn an wieder vor Zuschauern zu spielen." Dafür hat die BBL gemeinsam mit der Handball-Bundesliga und der Deutschen Eishockey Liga einen generellen Leitfaden erstellt, der momentan vom Robert Koch-Institut geprüft wird. Für die Erstellung eines tragfähigen Hygienekonzepts ist jeder Verein selbst verantwortlich.

Wegen der Corona-Krise war das Lizenzstatut für die kommende Saison bereits im Vorfeld angepasst worden. Der Mindestetat von drei Millionen Euro wurde ausgesetzt, jeder Verein muss aber einen mindestens ausgeglichenen Finanzplan einreichen. Die Bekanntgabe der Lizenzierungsentscheidungen wird voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen.