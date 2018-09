Basketball: s.Oliver Würzburg - mit Macht zurück in die Top 8

Die Ausgangslage

Es fehlte wirklich nicht viel. Nur um Haaresbreite haben die Würzburger Basketballer in der abgelaufenen Saison den Einzug in die Playoffs verpasst. Platz neun nach 19 Siegen und zum Teil sehr ansehnlichen Auftritten entschädigte trotzdem für die eher verkorkste Saison zuvor, die man auf Rang 14 beendet hatte. Mit Macht und dem neuen Hoffnungsträger, Trainer Denis Wucherer, wollen die Unterfranken nun zurück in die Top acht. Der hat die Mannschaft mal richtig umgekrempelt – elf Abgängen stehen zehn Neuzugänge gegenüber.

Kapitän Kresimir Loncar ist einer von nur zwei Spielern, die schon im Vorjahr in Würzburg gespielt haben. Felix Hoffmann ist der zweite. Der Rest ist neu. Darunter sind aber einige Hochkaräter: Da ist zum Beispiel Jordan Hulls, der zuletzt bei den Eisbären Bremerhaven als spielintelligenter und ballsicherer Aufbauspieler überzeugte. Da sind Cameron Wells und Skyler Bowlin, die Wucherer noch aus seiner Gießener Zeit kennt, und da sind nicht zuletzt Gabriel Olaseni, Perry Ellis und Xavier Cooks, die Athletik und Wucht mitbringen.