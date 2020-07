Basketball: Roijakkers wird neuer Trainer in Bamberg

Der 39-jährige Niederländer, der bei Ligakonkurrent BG Göttingen neun Jahre lang gearbeitet hat, unterschrieb in Bamberg einen Dreijahresvertrag, wie der Verein bekanntgab. Roijakkers will seinen bisherigen Assistenztrainer Hylke van der Zweep, Performance- und Teammanager Domenik Theodorou und Advanced Statistic Scout Julian Meier mit in die Domstadt bringen. Letzte Details hierzu werden in den kommenden Tagen geklärt.