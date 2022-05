Basketball: Rekordspieler Alex King sagt "Servus"

In jeder BBL-Halle willkommen

"Es war eine lange und schöne Reise, mir werden vor allem die Jungs auf dem Spielfeld fehlen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, am Ende noch einmal mit so einer Truppe in Würzburg spielen zu dürfen", sagte "BBL-Methusalix" King: "Ich wurde in dieser Saison in jeder BBL-Halle herzlich willkommen geheißen und abschiedet, dafür bedanke ich mich sehr bei allen Klubs."

Die Fans feierten King, dreimal Meister (1x mit Frankfurt, 2x Mal mit München) und dreimal Pokalsieger (2x mit Berlin, 1x mit München), im Audi Dome mit Sprechchören. Der FC Bayern überreichte dem verdienten Spieler eine Fotoleinwand als Geschenk. 30 Minuten musste der Routinier beim "letzten Tanz" ran, da Würzburg nur sieben Spieler zur Verfügung standen.

Platz eins im BBL-Ranking dürfte ihm lange erhalten bleiben. Von allen noch Aktiven hat am ehesten Karsten Tadda (538 Spiele, Telekom Baskets Bonn) die Chance, an die Rekordmarke heranzukommen.