Basketball-Referee Barth mit Bart nicht aufs europäische Parkett

Barth: "Bart gehört zu meiner Persönlichkeit"

Der deutsche Referee blieb dabei: "Der Bart gehört zu meiner Persönlichkeit", sagt er. Eine Rasur kam für ihn nicht in Frage. "Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist eine Form von Diskriminierung. So gern ich Euroleague pfeifen würde, das kann ich nicht akzeptieren", begründete der Münchner seine Entscheidung.

In Europas höchster Basketball-Klubliga kam er fortan nicht mehr zum Einsatz. Barth schaltete fortan Juristen ein und drohte der Liga, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Ihm sei es irgendwann nicht mehr um sich selbst gegangen, sondern wollte dafür sorgen, dass es solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr gibt. Inzwischen hat sich die Euroleague entschuldigt und mitgeteilt, dass es solche Aufforderungen nicht mehr geben werde. Eine weitere Einladung zu einem Schiedsrichterlehrgang hat Barth, der in der Basketball-Bundesliga mehr als 500 Partien geleitet hat, aber nicht mehr bekommen.

Barth selbst würde einer Einladung wohl auch nicht mehr folgen, obwohl, wie er beteuert, Einsätze in der Euroleague das höchste für einen Referee seien. "Ich habe das Vertrauen in die Organisation verloren", sagt er.

Vier Kollegen sind Barth bekannt, die ebenfalls aufgefordert wurden, sich zu rasieren und die es gemacht haben. Für die hat er aber Verständnis: Es sei eben ein Unterschied, ob jemand wie er aus Deutschland komme, der nicht hauptberuflich Schiedsrichter ist oder ob jemand wie viele europäische Kollegen seinen Lebensunterhalt damit bestreite und auf die Einsätze angewiesen sei.