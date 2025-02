Top-Four-Turnier | 15.2., 16 & 19 Uhr Halbfinale | Livestream

In der Basketball-Bundesliga (BBL) wird am Wochenende der Pokal ausgetragen. Meister Bayern München hat rechtzeitig zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der Tabellenführer gewann dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 70:56 gegen die Skyliners Frankfurt und geht so mit einem Sieg in das Halbfinale um den BBL Pokal am kommenden Samstag. Dort treten die Münchner im Top-Four-Turnier zunächst beim gastgebenden Mitteldeutschen BC an.

Titelverteidiger gegen Newcomer

Titelverteidiger München war 1968 bereits Pokalsieger und seit dem Wiederaufstieg 2011 in neun von elf Jahren beim Top Four dabei. Die Bayern gewannen dabei weitere vier Male den Pokal, darunter auch in den vergangenen beiden Jahren (2018, 2021, 2023 und 2024). Die Wölfe aus Weißenfels nehmen dagegen nicht nur das erste Mal teil, sondern es ist auch die erste Halbfinale-Teilnahme im Pokal-Wettbewerb überhaupt. Anwurf ist um 16.00 Uhr.

Pokalsammler Bamberg will nachlegen

Im zweiten Duell treffen die Bamberg Baskets auf die Skyliners Frankfurt. Die Bamberger konnten die Pokaltrophäe bereits sechs Mal in die Luft (1992, 2010-2012, 2017 und 2019) recken. Frankfurt war bislang nur 2000, damals als Aufsteiger, erfolgreich. Anwurf ist um 19 Uhr.

Basketball: Final-Four-Turnier im Livestream

BR24Sport überträgt beide Halbfinale am Samstag live im Stream. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller. Am Sonntag Sie dann das Endspiel um den BBL-Pokal live im Stream bei BR24Sport verfolgen.