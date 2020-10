Basketball-Pokal - ein ausgeruhtes Trio und gestresste Bayern

Terminstress beim FC Bayern Basketball

Die spannende Frage für alle Teams heißt: Wo stehen wir? Seriös beantworten können das momentan nur die Münchner, die bereits in der EuroLeague gespielt haben und vor der ersten Pokalpartie gegen Bayreuth (Sonntag, 20.30 Uhr) noch bei Maccabi Tel Aviv (Mittwoch, 18.30 Uhr) und bei Fenerbahce Istanbul (Freitag, 19.45 Uhr) antreten müssen.

Ein strammes Programm, weshalb Headcoach Andrea Trinchieri die ganze Woche im Blick hat. Der Kader der Bayern ist freilich so tief, dass für das Pokalspiel personelle Wechsel denkbar sind. Trinchieri will die Spiele "Schritt für Schritt“ angehen. "Unser Ziel ist es derzeit zunächst, in jedem Spiel wettbewerbsfähig zu sein.“

Für Bamberg, Würzburg und Bayreuth ist der Pokal nach einer langen Vorbereitung mit vielen Testspielen dagegen die erste echte Standortbestimmung. Bayreuth konnte seine letzten Tests gegen Bamberg, in Ludwigsburg und gegen Heidelberg gewinnen. Auch für Bamberg, das am Samstag (15.00 Uhr) auf Ulm trifft (15.00 Uhr) und Würzburg, das es mit Ludwigsburg zu tun bekommt (Sonntag, 15.00 Uhr), sind es die ersten Pflichtspiele. Die Unterfranken legten in dieser Woche nochmal auf dem Transfermarkt nach: Als Ersatz für den verletzten Brekkott Chapman wurde Flügelspieler Micah Downs bis Dezember verpflichtet.