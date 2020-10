Basketball-Pokal: Bamberg verpasst Top Four

Nach dem Fehlstart gegen medi Bayreuth (89:95) schlug die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Sonntag Vorrunden-Gastgeber Syntainics MBC in Weißenfels 97:60 (49:28) und verhinderte das schnelle Aus. Heute Abend (Spielbeginn: 20.30 Uhr) muss für den EuroLeague-Spitzenreiter gegen die Hakro Merlins Crailsheim allerdings ein weiterer Erfolg her, sonst ist es vorbei.

Die besten Karten, die Gruppe D zu gewinnen und sich so für das Finalturnier zu qualifizieren, hat weiterhin medi Bayreuth. Gewinnen die Oberfranken ihre zwei ausstehenden Partien gegen den MBC und Crailsheim, wären sie sicher beim Top Four dabei und die Münchner draußen. Am Wochenende war die Mannschaft von Headcoach Raoul Korner wegen zwei Coronafällen im Team nicht im Einsatz. Das komplette Team befindet sich in Quarantäne.