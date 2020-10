Basketball-Pokal: Bamberg schlägt Würzburg

Für Pokal-Finalist EWE Baskets Oldenburg ist bereits in der Gruppenphase des Pokals der Basketball-Bundesliga (BBL) Schluss. Der deutsche Meister von 2009 musste gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit dem 88:97 (53:51) die zweite Niederlage im zweiten Spiel einstecken. Zum Auftakt hatten die Oldenburger in der Gruppe A bereits gegen die Telekom Baskets Bonn (76:90) verloren.

Spielabsagen wegen Corona bei Berlin und Bayreuth

Titelverteidiger Alba Berlin hat währenddessen in der Gruppe A noch kein Spiel bestritten. Die Begegnung mit Bonn hatte aufgrund von Coronafällen im Berliner Team abgesagt werden müssen. Auch die fürs Wochenende angesetzten Partien von medi Bayreuth mussten wegen Infektionen bei den Oberfranken abgesagt werden.

Bamberg mit zweitem Sieg im zweiten Spiel

Brose Bamberg schlug währenddessen s.Oliver Würzburg in der Gruppe C 89:68 (45:38) und fuhr damit den zweiten Sieg ein. Die Frankfurt Skyliners landeten in der Gruppe B mit 86:70 (46:37) gegen die Giessen 46ers ihren ersten Sieg.

Finalturnier vorerst verschoben

Die Sieger der vier Vorrundengruppen sollten in einem Final-Four-Turnier 1. und 2. November in München den Pokalsieger aussspielen. Wegen der bisherigen Corona-Spielabsagen wurde das Turnier aber auf einen noch nicht festgesetzten Termin verschoben.