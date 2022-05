Basketball: Pleiß und Anadolu Istanbul erneut Euroleague-Sieger

In einem umkämpften Spiel, in dem beide Teams vor allem aus der Distanz schwächelten, überzeugte der 32-Jährige in gut 30 Minuten Einsatzzeit mit 19 Punkten und sieben Rebounds. 65 Sekunden vor der Schlusssirene tippte der gebürtige Bergisch-Gladbacher einen Rebound zur 58:55-Führung in den Korb. Topscorer der Partie war sein Teamkollege Vasilije Micic mit 23 Zählern.

Kindheitsraum ist in Erfüllung gegangen

"Als Kind habe ich mir das Final Four immer angesehen. Jetzt habe ich es zweimal nacheinander gewonnen. Es ist unglaublich", sagte der Center, der zwischen 2009 und 2012 für die damaligen Brose Baskets auflief. "Ich bin voller Emotionen. Mir fehlen die Worte."

Im vergangenen Jahr hatte Pleiß mit Anadolu im Endspiel in Köln den FC Barcelona geschlagen.