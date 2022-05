Basketball-Playoffs: Trinchieri sieht sein Team als Underdog

Wer wird noch fit? Obst versprüht Selbstbewusstsein

Tatsächlich sind noch ein paar Tage Zeit, um den einen oder anderen verletzten Spieler doch noch fit zu kriegen. Am Freitag soll sich das entscheiden. Hoffnung schöpfen die Münchner zudem aus ihrer Körperlichkeit. "Wir sind eine sehr physische Mannschaft, woraus wir vielleicht unsere Vorteile beziehen könnten" sagt Nationalspieler Andreas Obst. Trotz der klaren Niederlage in Bonn in der Saison fahre das Team selbstbewusst dorthin: "Das sind auch keine Hexenwerker! Wir wollen jetzt gewinnen und den Heimvorteil zurückholen."

Der Drei-Punkte-Spezialist erwartet "eine intensive Serie", ähnlich wie sein Mannschaftskollege Vladimir Lucic, der "toughen Spielen" entgegensieht. Bonn, so Obst weiter, habe einen tiefen Kader und sei "eine Mannschaft mit sehr viel Talent, die offensiv sehr aggressiv spielt mit guten Schützen". Über Jackson-Cartwright sagt Obst: "Alle haben gesehen, wozu der in der Lage ist in der letzten Runde gegen Hamburg. Wir wollen nicht, dass die in einen Lauf reinkommen, sondern unser Spiel spielen."