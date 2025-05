Play-off-Viertelfinale: Würzburg erzwingt Entscheidungsspiel

Das war genau nach dem Geschmack von Hannes Steinbach. Der Würzburger Youngster wird wegen seiner Herkunft und seiner Position schon als potenzieller Dirk-Nowitzki-Nachfolger gehandelt und wechselt in diesem Sommer in die USA ans College.

Doch davor will er noch möglichst viel erreichen mit den Würzburg Baskets in der Bundesliga. Im Play-off-Viertelfinale hat er nun mit seinem Team das entscheidende Spiel fünf erzwungen. "Es ist meine erste Profisaison und auch meine letzte gleichzeitig in Würzburg. Da will ich noch einmal alles geben", sagte er nach Spielende dem BR. "Ich bin sehr erschöpft. Aber ich freue mich sehr auf Spiel fünf. Dass wir einfach, die Serie da zumachen können", so Steinbach.

Steinbach ragt mit einem Double-Double heraus

Das entscheidende Spiel fünf startet am Donnerstag (29.05.) ab 15 Uhr in Braunschweig, beim Team von Alleingesellschafter und Weltmeister Dennis Schröder. Doch zuvor erst einmal zu Spiel vier: In der mit 3.140 Zuschauern ausverkauften Arena gewannen die Würzburger am Ende verdient 79:72. Sie starteten besser in die Partie und nutzen die Fehler der Niedersachsen eiskalt. So führten die Unterfranken früh mit zehn Punkten Vorsprung.

Vor allem Steinbach spielte sich dann in den Fokus mit starken Rebounds - sowohl defensiv als auch offensiv. Insgesamt sammelte er am Ende 14 davon. Dazu kommen noch elf Punkte, der 19-Jährige ragte mit dem Double-Double als Würzburger Matchwinner heraus. Erst einmal können ihn die Unterfranken also noch ganz gut gebrauchen, ehe er sich dann im Sommer in die USA verabschiedet.