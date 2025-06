Play-off-Halbfinale: Bayern-Basketballer patzen gegen Heidelberg

Titelverteidiger Bayern München hat den Auftakt in die Halbfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga verpatzt. Der Hauptrunden-Erste verlor gegen die MLP Academics Heidelberg überraschend mit 90:95 (48:45) und steht damit in der Best-of-Five-Serie unter Druck. Das zweite Spiel findet am Mittwoch in Heidelberg statt. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig.

FC Bayern Basketballer beklagen zu lange Pause vor dem Halbfinale

Den Bayern war gegen das Überraschungsteam der Saison die für Play-offs verhältnismäßig lange Pause deutlich anzumerken. Zwischen dem letzten Spiel der Viertelfinalserie gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels und der Partie am Sonntag im SAP Garden lagen acht Tage. "Das ist nicht einfach", hatte Bayerns Weltmeister-Coach Gordon Herbert bereits vor der Partie gesagt.

FC Bayern Basketballer fehlt die Leichtigkeit

Und in der Tat kamen die Münchner, die die Hauptrunde als Tabellenerster abgeschlossen hatten, nie richtig in Schwung. Dennoch setzten sie sich nach der Pause auf zehn Punkte ab und schienen ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Doch Heidelberg, das in der vergangenen Saison fast abgestiegen wäre, kämpfte sich zurück und behielt im Schlussviertel die Nerven.

Damariae Horne (26 Punkte), Michael Weathers (23) und Marcel Keßen (17 Punkte, 11 Rebounds) waren die Sieggaranten für die Gäste. Bei den Bayern konnte auch Vladimir Lucic (22) die überraschende Niederlage nicht abwenden. "Das war ein großer Sieg für uns", sagte Horne bei Dyn.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Würzburg Baskets und Ulm gegenüber.