Basketball-Play-offs: FC Bayern gewinnt erstes Halbfinale

Vechta kommt zurück - Entscheidung erst in der Schlussphase

Zur Pause (52:42) sah es zunächst so aus, als würde der Titelverteidiger relativ problemlos zum ersten Sieg in der Serie kommen können. Die Bayern begannen hochkonzentriert und erspielten sich eine frühe Führung. Im dritten Viertel drehten die Niedersachsen dann aber auf und kamen wieder heran. Die tiefere Bank der Münchner und die größere Routine gaben aber schließlich den Ausschlag für den Favoriten, für den Vladimir Lucic am besten traf (24 Punkte). Bester Werfer der Gäste war Seth Hinrichs, der in den Viertelfinalspielen gegen Brose Bamberg noch verletzt gefehlt hatte.