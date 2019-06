Basketball-Play-offs: Bayern in Spiel zwei in Berlin gefordert

"Wenn ich ein Alba-Spieler wäre, komme in die Halle und weiß um die Historie des Vereins, gebe ich 20 Prozent mehr. Und so spielen die auch", sagte Pesic vor dem zweiten Spiel der "Best-of-five-"Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft.

Pesic erlebte als Spieler war acht Jahre lang als Aufbauspieler für die Berliner auf dem Parkett und erlebte hautnah die vermutlich erfolgreichste Ära des Klubs: Sieben Mal in Folge feierte Alba ab dem Ende der 90er-Jahre deutscher Champion.

Und schon die erste Partie zeigte, dass die Berliner in dieser Finalserie das Zeug haben, den Bayern den möglichen Meistertitel wegzuschnappen. Erst spät fanden die Münchner im Heimspiel in die Spurt, merhmals liefen sie einem großen Rückstand hinterher. Erst in einer furiosen Schlussphase sicherte sich der FC Bayern den 74:70-Sieg.

"Dass wir im ersten Spiel nicht gut gespielt und vor allem schlecht angefangen haben, war offensichtlich. Aber Alba ist eben auch eine sehr gute Mannschaft", sagt Pesic vor Duell Nummer zwei. Pesic und Coach Dejan Randonjic rechnen mit einem harten und intensiven Spiel. "Die Halle in Berlin wird voll sein, aber so eine Atmosphäre kennen wir", sagt Radonjic.

Bayern-Trainer Radonjic: "Den Rhythmus vorgeben"

Aber der Trainer weiß auch, wie man die Berliner vor eigenem Publikum knacken kann. "Wir müssen aber unbedingt den Fokus darauf legen, uns nur auf das Spiel zu konzentrieren, den Rhythmus vorzugeben und zu kontrollieren. Es gibt viele Dinge aus dem ersten Spiel, die wir beibehalten wollen, zum Beispiel in der Defense und beim Rebounding", so Radonjic.

In der regulären Saison glückte die den Bayern bereits. Ende April siegten die Münchner in der Hauptstadt 85:75. Ähnlich wie in der ersten Play-off-Partie war es auch da eine starke Schlussphase, die den Bayern den Sieg rettete. Inasgesamt haben die Münchner mit acht Siegen und 13 Niederlagen aber eine leicht negative Auswärtsbilanz gegen Berlin