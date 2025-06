Würzburg Baskets halten Ulmer Power-Basketball nicht stand

Die für ihre Heimstärke bekannten Ulmer (in den bisher 20 Heimspielen dieser Saison gewannen sie 19) haben sich den ersten Matchball für den Einzug ins Play-off-Finale der Basketball-Bundesliga erspielt. Durch das 99:86 (48:37) könnten die Ulmer schon am Dienstag in Würzburg (18.30 Uhr/BR24Sport überträgt Spiel vier der Serie im Livestream) den Finaleinzug perfekt machen. Würzburg kann seinerseits mit zwei Siegen aber ebenfalls noch die Endspiele erreichen.

Ulm zieht im zweiten Viertel davon

Nach einem starken ersten Viertel lagen die Würzburger knapp mit 20:17 in Führung. Vor allem die kämpferische Einstellung stimmte beim Team von Headcoach Saso Filipovski, das im zweiten Abschnitt aber schnell in Rückstand geriet und den Anschluss verlor. Beim Stand von 27:38 nahm Filipovski eine Auszeit, um den Lauf der Ulmer zu stoppen, die ihre Würfe plötzlich viel besser trafen als zu Beginn. Ohne großen Erfolg.

Jallow und Saraf nicht zu stoppen

Mit einem Elf-Punkte-Rückstand (37:48) aus Sicht der Würzburger ging es in die Pause. Das dritte Viertel hielten die Baskets nach zwischenzeitlich 16 Punkten Rückstand (46:62) dann wieder über weite Strecken offen, ohne freilich den Rückstand verkürzen zu können. Insbesondere Ulms Karim Jallow - am Ende mit 26 Topscorer der Partie - und Spielmacher Ben Saraf bekamen sie nicht in den Griff. Die Gastgeber waren auch unter den Körben dominant.

Würzburg steckte aber nie auf. Für die Baskets setzten vor allem Liga-MVP Jhivvan Jackson (25 Punkte) und Kapitän Zachary Seljaas (15) die offensiven Akzente. Über die gesamten 40 Minuten setzte sich aber der Power-Basketball der Ulmer durch. Das Team geht nun mit einem 2:1-Vorsprung in Spiel vier am Dienstag.