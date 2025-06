Aus nach großem Kampf: Finaltraum der Würzburg Baskets geplatzt

Es wäre der größte Erfolg in der Geschichte der Würzburg Baskets gewesen: Doch der Traum vom Einzug ins Finale ist ausgeträumt. Statt den Unterfranken trifft ab Sonntag ratiopharm Ulm auf den FC Bayern (ab 18 Uhr im Livestream im BR24Sport Livecenter) im Kampf um die deutsche Meisterschaft der Basketball-Bundesliga. Würzburg bäumte sich immer wieder gegen die drohende Niederlage auf - am Ende setzten sich die heimstarken Ulmer mit 91:84 durch.

Packendes Halbfinale: Würzburg Baskets vs. Ulm

Das entscheidende fünfte Spiel war von Beginn an packend. Schnell waren die Ulmer zur Stelle und setzten sich schnell mit 9:2 ab. Körperlichkeit und zahlreiche Rebounds an beiden Brettern machten anfangs den Unterschied. Erst nach einer Auszeit fanden die Baskets besser ihren Rhythmus, dazu begann der Dreier zu fallen. Bis auf einen Punkt kamen die Gäste wieder heran, doch dann streuten die Franken erneut viele Fehler ein. Hannes Steinbach sorgte mit zwölf Punkten und sieben Rebounds dafür, dass der Rückstand im Rahmen blieb. Mit einer 50:43-Führung für die Spatzen ging es in die Kabinen.

Spannung im letzten Viertel: Würzburg kämpft bis zum Schluss

Das dritte Viertel verlief eher durchwachsen. Beide Teams lieferten Licht und Schatten. Doch das letzte entscheidende Viertel konnte spannender nicht verlaufen. Ulm hatte zwischenzeitlich zwölf Punkte Vorsprung - doch Würzburg ließ sich nicht klein kriegen und kämpfte sich mit einer enormen Leistung kurz 23 Sekunden vor Schluss auf fünf Punkte heran. Die Baskets warfen alles nach vorne, doch der Ball wollte - trotz Chancen auf einen Dreier - nicht mehr in den Korb.

