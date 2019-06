Basketball-Play-off-Finale: Macht Bayern alles klar?

Giffey denkt nur an Spiel drei

In der Tat beschwört Alba den Kampfgeist. Nationalspieler Niels Giffey will den Titel noch nicht abschreiben: "Es ist noch nicht vorbei. Wir haben immer noch unsere Chance", sagte der Kapitän der Berliner. Er und sein Team wollen sich zurückmelden. Deshalb findet er: "Wir brauchen jetzt nicht drei Siege, sondern einen."

Erstmal also wieder in die Serie hineinfinden, nicht gleich vom ganz großen Comeback träumen. Einer, der noch an das Comeback von ALBA glaubt, ist NBA-Profi Dennis Schröder, in Berlin als Zuschauer in der Halle: "Wenn sie da mit Selbstbewusstsein rangehen, können sie erstmal ein Spiel holen. Sie müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken", so der Nationalspieler.