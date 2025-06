BBL-Finale: FC Bayern - Ulm, 3. Spiel |21.6.| 20 Uhr| Livestream

Am Samstag, 21. Juni, empfängt der FC Bayern Basketball das Team von ratiopharm Ulm zum dritten Spiel im Finale der Basketball-Bundesliga. Es könnte bereits das entscheidende Spiel um den Titel sein, wenn der Titelverteidiger aus München das zweite Spiel in Ulm am Mittwoch (20 Uhr/Audiostream bei sportschau.de) gewinnen sollte.

BR24Sport überträgt das dritte Spiel im Play-off-Finale zwischen FC Bayern Basketball und ratiopharm Ulm am Samstag, 21. Juni, ab 20 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Lukas Schönmüller.

Für das Team von Headcoach Gordon Herbert wäre der Meistertitel ein versöhnlicher Abschluss einer eher durchwachsenen Saison. Im Pokal verpasste der Doublesieger des Vorjahres überraschend nach einer Niederlage bei Syntainics MBC das Finale. In der EuroLeague schafften die Münchner den Sprung in die Play-offs nicht. Für den FC Bayern Basketball wäre es der siebte Meistertitel nach 1954, 1955, 2014, 2018, 2019 und 2024.