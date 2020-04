Basketball: Pläne für Fortsetzung der EuroLeague

Zunächst sollen laut dem privaten Unternehmen ECA alle Mannschaften ihre verbleibenden sechs Vorrunden-Spiele bestreiten, anschließend dürften laut aktuellem Plan die besten acht Teams in einem Final-Eight-Turnier im K.o.-System den Sieger ausspielen. Dieser Wettbewerb könnte vom 4. bis 26. Juli an einem neutralen Ort hinter verschlossenen Türen abgewickelt werden.

Mammutprogramm: 61 Spiele in 23 Tagen

Die Klubs stimmten diesem Vorschlag mit insgesamt 61 Begegnungen in 23 Tagen einstimmig zu. Der Austragungsort soll erst später benannt werden. Die Wiederaufnahme der EuroLeague kann aber nur erfolgen, wenn die nationalen Gesundheitsbehörden und Regierungen dafür grünes Licht geben, hieß es in der Erklärung des Veranstalters. Eine abschließende Entscheidung über das vereinbarte Modell oder einen Abbruch soll bis zum 24. Mai fallen.

Nur noch minimale Chancen für Bayern und Berlin

Die EuroLeague-Saison war am 12. März nach 28 von 34 Spieltagen wegen der Coronakrise unterbrochen worden. Die deutschen Klubs Alba Berlin und Bayern München hätten bei einer Fortsetzung als Tabellen-16. und -17. eigentlich keine Chancen mehr auf die Teilnahme am Final-Eight-Turnier. Ursprünglich hätte das Endturnier als Final-Four in Köln vom 22. bis 24. Mai ausgespielt werden sollen.

Bundesliga-Fortsetzung noch fraglich

Die Fortführung der EuroLeague zu dem genannten Zeitpunkt würde allerdings die nationalen Ligen in noch größere Schwierigkeiten als ohnehin schon bringen, da diese derzeit auch pausieren und ebenfalls kleinere Zeitfenster haben. In der deutschen Bundesliga ruht der Spielbetrieb vorerst bis zum 30. April, in der kommenden Woche soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

Europäische Klub-Wettbewerbe im Volleyball abgebrochen

Während die Basketballer ihre Wettbewerbe weiterplanen, hat der Europäische Volleyball-Verband (CEV) mitgeteilt, dass alle europäischen Klubwettbewerbe mit sofortiger Wirkung abgebrochen werden. Damit wird es im Jahr 2020 weder in der Champions League noch im CEV-Pokal oder im Challenge Cup Titelträger geben.

Der Spielbetrieb war bereits Mitte März eingestellt worden, ursprünglich war lediglich eine Spielpause bis Mitte Mai angedacht. In allen Wettbewerben hätten als nächstes die Halbfinalpartien auf dem Programm gestanden. Das Champions-League-Superfinale mit den Endspielen von Männern und Frauen hätte ursprünglich am 16. Mai in Berlin stattfinden sollen, die deutschen Teams waren in der Königsklasse bereits ausgeschieden.

Die Volleyball-Bundesliga hatte schon Mitte März in der Anfangszeit der Coronakrise ihre Saison vorzeitig beendet.